Fêtes traditionnelles en mode Covid

L’état d'urgence sanitaire est toujours en vigueur. Les rassemblements sont interdits et cette mesure s’applique aussi aux fêtes traditionnelles.

Les ministères de la Culture et de l’Administration territoriale viennent de rappeler ces règles qui s’appliquent pour les Evala, Akpéma (préfecture de la Kozah), prise de la pierre sacrée (préfecture des Lacs); Ayizan (préfecture de Zio), fêtes des ignames (dans plusieurs préfectures), Agbogbozan, fête des éwés (préfecture de Haho), Tingban-Paab (préfecture de Tône), notamment.

‘Ces différents rites seront exclusivement réalisés dans chacune des familles concernées par l'édition 2021 des cérémonies ancestrales’, précise le communiqué officiel.

Des dispositions similaires seront appliquées à l’occasion de la Tabaski (Aïd al-Adha, Aïd el-Kebir) prévue le 20 juillet et qui est traditionnellement le cadre de réjouissances et de grands regroupements familiaux et amicaux.

L'objectif de ces restrictions est évidemment de lutter contre la propagation du Covid-19.