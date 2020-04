Gestes barrière

Les agences des opérateurs Moov et Togocel sont prises d’assaut par les Togolais souhaitant bénéficier des aides accordées par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire et sociale. Un dispositif a été mis en place pour s’inscrire et recevoir l’appui financier via les services de banque mobile.

Problème, ces attroupements observés vont à l’encontre des règles de distanciation censées prévenir les contaminations.

Les opérateurs ont installé des protections autour de leurs locaux pour éviter les bousculades. La police est également présente pour faire respecter les distances.

La plupart des demandeurs ne portent pas de masques, ce qui également problématique.