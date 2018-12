L'alcool tue

‘Quand on aime la fête, on aime sa vie’. Voici l’un des slogans retenus pour une une campagne d’affichage lancée à quelques jours des fêtes du Nouvel An. Objectif, inciter les automobilistes à la prudence.

La Saint-Sylvestre est propice aux réjouissances bien arrosées.

Les conducteurs et les motocyclistes qui auraient choisi de trop boire multiplient les risques pour eux-mêmes et pour les autres.

Les accidents de la route, souvent mortels, sont encore trop nombreux au Togo et pas seulement en fin d’année.

Cette campagne ne sera efficace que si elle s’accompagne de sanctions comme des amendes ou le retrait du permis.