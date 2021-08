Double file et occupation du trottoir. Pourquoi se gêner ?

Les embouteillages sont de plus en plus importants dans la capitale et le stationnement anarchique ne contribue pas à la fluidité du trafic.

Voitures à l’arrêt en double ou triple file, trottoirs transformés en parking sauvage, c’est l’anarchie.

Pour Michel Amégandji, secrétaire général de l’Union des d’auto-écoles du Togo, trop, c’est trop.

Et en matière de code de la route, il est bien placé.

Il demande à la police de faire son travail et de verbaliser les contrevenants. Il réclame aussi l’installation de caméras de surveillance à même d’identifier les stationnements illégaux permettant ainsi l’envoi des amendes directement à domicile.