A l’occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars), le mouvement #monidentiténoire se mobilise. Huit visuels ont été conçus pour rendre hommage à la femme africaine.

Là où l’homme a construit une société parfois inégalitaire basée sur le rapport de force, la femme propose des solutions d’équité et de dialogue tenant compte de la défense des plus faibles, et apporte des réponses inédites aux questions sociétales, souligne les promoteurs de l’opération.

Les visuels mettent en valeur une série de femmes aux parcours divers : enseignante, chanteuse, artiste, agricultrice, chercheuse, commerçante ou dirigeant politique.

Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique s’est associée à cette opération.