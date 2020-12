La météo dope-t-elle l’épidémie ?

L’harmattan est-il de nature à accélérer la propagation du Covid-19 ? Les experts s’interrogent.

‘Personne ne sait comment se comporte le virus avec les conditions météo actuelles. On sait que l’harmattan favorise la méningite. On est-il de même pour le Coronavirus ?’, se demande le Pr Didier Ékouévi, président du Conseil scientifique.

L'harmattan est un vent du nord-est, très chaud le jour, plus froid la nuit, très sec et le plus souvent chargé de poussière. C'est un alizé continental présent notamment dans le nord du Togo.