La terre de nos aïeux

Moins cher, authentique et respectueux de l'environnement

Le Togo a été retenu pour former du 15 avril au 24 mai une trentaine d'architectes, ingénieurs et de techniciens supérieurs en génie civile du Bénin. Ils recevront une expertise sur les techniques de construction en brique en terre crue (BTC) et en pierres sèches.

La terre est utilisée depuis l'aube de l'humanité pour construire des habitations.

A nouveau, des architectes togolais se penchent sur cette solution.

L’architecture de terre contribue au maintien de l’authenticité, à la promotion de l’économie locale, et la réduction de la demande en énergie générée par le ciment.

Les bâtiments sont esthétiques et agréables à vivre car ils restent relativement frais à l’intérieur en cas de fortes chaleurs. Ils s’insèrent parfaitement dans ‘environnement.

Plusieurs réalisations font appel à la brique en terre compactée. C’est le cas de la médiathèque Agora Senghor construit par l’architecte Kossi Messeko.

Il est également le concepteur de la clôture de l’Institut français de Lomé et de la résidence de l’ambassade de France.

‘Le Togo a beaucoup d’avance par rapport au Bénin en ce qui concerne l’architecture de terre. Il y a un mois je suis venu à Lomé, j'ai vu de très jolies constructions en matériaux locaux. Cela explique que la formation se déroule ici, explique Rem Neefjes, chef du Programme de développement des infrastructures économiques et marchandes (PDIEM) pour le Bénin.

La vocation du PDIEM, financé par la Coopération suisse, consiste à valoriser les matériaux locaux.