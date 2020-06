Les collisions sont de plus en plus fréquentes aux passages à niveau. Une dizaine depuis un an.

Une situation que déplore la Prévention routière. Elle invite les conducteurs à la plus grande prudence. Et de rappeler une évidence : les trains ont toujours la priorité !

Chaque accident à un passage à niveau est un drame et l’objectif reste bien sûr de zéro tué ou blessé grave.

98% des accidents routiers aux passages à niveau sont dus aux comportements des usagers de la route.