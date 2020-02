Inciter à plus de prudence sur des routes dangereuses

Scan-Togo, filiale togolaise du géant mondial HeidelbergCement, a lancé récemment un programme de sécurisation après la mort ces dernières années d’une dizaine de transporteurs.

Des accidents routiers survenus entre les usines du Groupe, au Togo, au Ghana et au Burkina Faso.

La campagne consiste à récompenser les chauffeurs les plus prudents qui reçoivent des primes ou des cadeaux an nature comme des voitures.

Et c’est payant. L’année dernière, une seule victime a été enregistrée sur 351 chauffeurs travaillant pour la société.

‘Ces accidents ont fait des veuves et des orphelins. C'est à partir de là que nous avons pris l'initiative de mettre en place au sein de la Fondation HeidelbergCement cette compétition des chauffeurs’, explique Latifath Saloufas, directrice Santé et Sécurité pour le Bénin, le Togo et le Burkina.