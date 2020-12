Rien n'est encore décidé pour les fêtes

Eviter les regroupements et l'apparition de clusters

De nouvelles restrictions seront-elles imposées à l’occasion des fêtes de fin d’année ? Rien n’est décidé à ce stade.

Des concertations ont eu lieu ces derniers jours avec les représentants des cultes, des municipalités des propriétaires de bars er restaurants.

L’avis du Conseil scientifique a été demandé.

‘Les experts ont demandé aux différents acteurs de poursuivre les concertations en vue d’arrêter une stratégie efficace intégrant les mesures sanitaires idoines qui seront annoncées ultérieurement’, indique le communiqué publié mercredi à l’issue du conseil des ministres.

On évoque un possible couvre-feu nocturne dans le Grand Lomé entre Noël et de Jour de l’An.

L'objectif est de freiner la propagation virale.