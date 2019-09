Saveurs d'ici

La gastronomie n’est pas au programme du plan national de développement, mais elle pourrait être un vecteur de croissance pour le tourisme.

A l’issue de la 6e édition d’un festival culinaire en Afrique du Sud (HAPPI), le Togo s’est hissé au deuxième rang des pays offrant la cuisine la plus raffinée et la plus originale d’Afrique.

Les chefs togolais ont excellés avec, notamment, le suprême de volaille au coco râpé et son tian de légumes, le jambonneau de volaille sur une sauce de sésame (goussi déssi, en langue locale) et le bar aux graines de néré.

Les restaurateurs togolais n’ont plus qu’à se mettre aux fourneaux pour offrir aux visiteurs le meilleur de la cuisine locale.