Se rendre utile, c'est souvent utile

Le programme de volontariat lancé il y a plusieurs années par le Togo a démontré toute sa pertinence. Ce sont les organisations internationales spécialisées qui le disent.

L’objectif in fine est de préparer le passage à la vie active, d’aider les personnes déscolarisées à s’insérer, de fournir une occupation aux retraités et plus globalement de consolider le développement social.

C’est justement le thème du concours national à l’issue duquel 8 volontaires seront récompensés et recevront un chèque de 200.000 à un million de Fcfa pour leurs qualités de ‘meilleur volontaire de l’année’.

Les prix seront remis en décembre.

Le concours est ouvert aux Togolais et aux étrangers.

‘C'est pour nous une manière de reconnaître le rôle incontournable que jouent ces volontaires et de mettre en avant leurs capacités à transformer, à moderniser et à stimuler des couches vulnérables en faveur de leur développement’, a indiqué Omar Agbangba, le directeur général de l'ANVT (l'agence nationale du volontariat au Togo).

Depuis 2014, 10.894 volontaires ont bénéficié des sessions organisées tout au long de l’année.