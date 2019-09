Ici Houston

Ethiopian Airlines lancera un vol à destination de Houston (Texas) à partir du 16 décembre prochain après plusieurs reports.

Le transporteur sera le seul à assurer des liaisons entre l’Afrique de l’Ouest et cette ville américaine.

Les 3 vols hebdomadaires seront opérés via le hub ouest-africain de la compagnie à Lomé avec des Boeing 787 Dreamliner.

‘Les États-Unis font partie de nos marchés les plus importants en raison de la présence d'une grande communauté africaine et des relations croissantes en matière d'investissement, de commerce et de tourisme avec l'Afrique’, a déclaré Tewolde GebreMariam, le PDG de la compagnie.

Depuis l’aéroport de Lomé, Ethiopian Airlines assure déjà des liaisons directes vers New York.

En revanche, celle avec Los Angeles a été abandonnée, faute de rentabilité.