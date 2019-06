La Promenade des Anglais plus proche de Lomé

Air France lance une offre promotionnelle. Un AR vers Nice pour 393.100 Fcfa.

Fondée par les Grecs puis prisée par l'élite européenne depuis le XIXe siècle, la ville est la capitale de la Riveria.

Les Anglais ont fait de la Baie des Anges leur lieu favori de villégiature hivernale offrant leur nom à la promenade la plus célèbre du monde, à l'initiative du Révérend Lewis Way. Elle donne à Nice son identité cosmopolite et esthétique entre mer et palmiers.

L’occasion aussi de visiter l’arrière pays, de se rendre à Monaco tout proche ou en Italie (30km).