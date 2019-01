Nouvel axe de développement

496.000 touristes se sont rendus au Togo en 2017, contre 200.000 il y a 9 ans. La progression est spectaculaire.

Les chiffres de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) confortent les autorités dans leur désir de développer ce secteur pourvoyeur d’emplois et de devises.

Le tourisme d’affaires est l’un des cibles privilégiées. Lomé dispose d’un complexe hôtelier et de conférences entièrement réhabilité et un projet de rénovation du Palais des congrès, jadis siège de l’Assemblée nationale, est dans les cartons.

Le Togo peut aussi compter sur sa position géographique. L’aéroport de Lomé est devenu un hub pour les compagnies Asky et Ethiopian avec des vols non-stop depuis New York et Los Angeles.

Et l’arrivée de nouvelles compagnies a contribué à faire baisser le prix des vols depuis l’Europe. C’est encore très cher, mais la tendance globale devrait se confirmer dans les deux prochaines années.

Les responsables du tourisme se sont dotés d’outils marketing pour séduire les visiteurs dont un film de promotion diffusé lors des salons professionnels en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

