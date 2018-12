Nouvelle impulsion au développement du tourisme

En matière de tourisme, le Togo est une nouvelle ‘pépite’, assure dimanche Jeune Afrique (N°3021). Dans un dossier de 4 pages, on peu découvrir les atouts de ce pays. Un aéroport moderne, un parc hôtelier en cours de réhabilitation et l’existence d’établissements modernes comme l’Onomo ou le 2 février et surtout des sites exceptionnels.

Lomé, bien sûr, mais aussi Agbodrafo, Togoville, Aného, Koutammakou ou Atakpamé.

En 2017, le pays a accueilli pas de loin de 500.000 visiteurs.

Le Togo a l’avantage d’être desservi par de plus en plus de compagnies aériennes.