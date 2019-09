Source d'opportunités et d'emplois

La Journée mondiale du Tourisme aura lieu vendredi.

Un événement qui parle au Togo dont la relance de l’industrie touristique est un facteur de développement et de relance de l’économie.

'Le tourisme qui est, par essence, voyages et découvertes embrasse une chaîne d’activités aux ramifications diverses dans lesquelles opèrent beaucoup d’acteurs. Il va donc sans dire que le développement et la promotion du tourisme constituent d’importantes sources de créations d’opportunités d’affaires et d’emplois’, a déclaré jeudi le ministre du Tourisme, Kossivi Egbetonyo.

712.000 touristes se sont rendus au Togo l’année dernière, indique-t-on de source officielle.

Les recettes hôtelières ont atteint de 48 milliards de Fcfa et le nombre d’emplois directs atteint le chiffre de 8.000 dans le sous secteur hôtelier.

Le Togo draine surtout une clientèle d’affaires et de conférences, mais il entend reconquérir son statut de destination à part entière comme c’était le cas jusqu’au début des années 90.

De nouveaux hôtels ont été construits à Lomé, d’autres rénovés, c’est le cas du ‘2 février’.

Reste à développer le tourisme balnéaire et l’écotourisme très prisé des Européens.

‘La croissance des activités touristiques contribuera pour une grande part, à l’atteinte des objectifs du plan national de développement’, a souligné le ministre.

Pour relancer son industrie du tourisme, le Togo devra maintenir son climat de stabilité.