Vol inaugural Lomé-Houston

William Stromayer et Gnama Latta avec le commandant de bord

Ethiopian Airlines a lancé lundi son vol Lomé-Houston (12h30). La compagnie assure déjà plusieurs liaisons hebdomadaires vers New York depuis la capitale togolaise. Elle reliera le Togo à la capitale du Texas 3 fois par semaine.

Pour l’occasion, William Stromayer, l’ambassadeur US au Togo, était à l’aéroport pour souhaiter bon vent au Boeing 787 Dreamliner. Il avait à ses côtés Gnama Latta, directeur général de l'Agence nationale de l’aviation civile (ANAC).

La compagnie est la seule à assurer des liaisons entre l’Afrique de l’Ouest et cette ville américaine.

‘Les États-Unis font partie de nos marchés les plus importants en raison de la présence d'une grande communauté africaine et des relations croissantes en matière d'investissement, de commerce et de tourisme avec l'Afrique’, explique Tewolde GebreMariam, le PDG de la compagnie.

Ethiopian avait lancé une éphémère liaison Lomé-Los Angeles en 2018, mais faute de remplissage, elle avait été abandonnée au bout de 2 mois.

Le transporteur éthiopien peut s'appuyer sur son partenaire Asky pour commercialiser cette nouvelle liaison.