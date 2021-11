Ciel ouvert : déjà 35 pays signataires

35 pays africains ont adhéré à ce jour au Marché unique du transport aérien (MUTAA), soit 85% du trafic aérien en Afrique.

C’est le président Faure Gnassingbé qui a été chargé par l’Union africaine de la coordination de ce projet.

‘Dans ce domaine, comme dans d’autres, le Togo aime assurer son leadership’, a confié lundi Gnama Latta, le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC).

Le MUTAA est l’un des projets phare de l’Agenda 2063 de l’UA.

Il vise à promouvoir l'intégration économique et à stimuler le commerce à travers le transport aérien.

Face aux compagnies aériennes européennes et du Golfe, les Etats d’Afrique ont tout intérêt à lancer une politique de ciel ouvert et éviter ainsi de se livrer une concurrence inutile et coûteuse.

Si la mobilité aérienne entre certains pays africains a connu une nette amélioration ces dernières années, il existe encore de des disparités entre les différentes régions du continent.

La crise sanitaire a durablement impacté le transport aérien. Les compagnies aériennes africaines ont creusé leur déficit et le trafic ne devrait revenir au niveau de 2019 que dans 2 ans.