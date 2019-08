Décentralisation : prochaine ratification par le Togo de la Charte de l'UA

L’Union africaine a adopté une Charte sur les valeurs de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local.

Les objectifs sont multiples : promouvoir, protéger et stimuler la décentralisation, la gouvernance locale et le développement local en Afrique, soutenir la gouvernance locale et la démocratie locale comme piliers de la décentralisation, mobiliser des ressources pour assurer le développement économique local et éradiquer la pauvreté.

Le Togo devrait prochainement ratifier cette Charte. Logique, le pays vient de boucler son processus de décentralisation avec l’organisation des élections municipales (des partielles auront lieu dans plusieurs communes le 15 août).

Le Premier ministre, Komi Selom Klassou, a reçu mardi une délégation de l’Union africaine pour évoquer cette question.

Elle avait à sa tête le ministre burundais de la Décentralisation, Jean-Bosco Hitimana, chargé par l’UA de donner une réalité à la Charte.

‘Nous avons eu écho de l'organisation des élections au niveau municipal ici, c'est déjà une ébauche de mise en œuvre de la charte’, a-t-il déclaré.

M. Hitimana s’est également entretenu avec la présidente de l’Assemblée nationale, Chantal Yawa Tsègan.