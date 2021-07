Israël est de retour

Israël est redevenu un pays observateur à l'Union africaine.

L'ambassadeur d'Israël à Addis-Abeba, Alaly Adamso, a présenté jeudi des lettres de créances.

Israël entretient des relations diplomatiques avec 46 Etats africains parmi lesquels le Togo.

Yair Lapid, le chef de la diplomatie israélienne, s’est félicité de cette annonce.

Grâce à cette nouvelle coopération, Israël et l’UA pourront lutter contre la pandémie, l’extrémisme et le terrorisme sur le Continent.

‘Cette adhésion corrige une anomalie qui perdurait depuis des décennies, indique un communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères.

Jérusalem et Lomé entretiennent d’étroites relations politiques et économiques. Via Mashav, son agence de coopération internationale, Israël apporte une assistance multiforme : formation agricole et santé, notamment.