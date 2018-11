Mue managériale à l’UA

La Fondation Pax Africana, dirigée par l’ancien Premier ministre Edem Kodjo, s’est félicitée mardi des résolutions adoptées à l’issue du récent sommet de l’Union africaine (UA).

‘Ce sommet a conforté et matérialisé la détermination des pays africains à combler un vide dont ils prennent de plus en plus conscience’, indique le communiqué.

Parmi les mesures phare adoptées, la transformation du NEPAS en Agence développement, la réforme du financement de l’organisation.

L’un des artisans de ce vaste projet est le président du Rwanda, Paul Kagame dont Pax Africana souligne le rôle et ‘sa détermination, son courage, la perspicacité et la finesse avec lesquels il a mené ces travaux d’Hercule (…)’.