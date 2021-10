Si vis pacem, cole justitiam

A l’issue de la 39e session ordinaire du conseil exécutif de l’Union africaine vendredi, les participants ont apporté leur soutien au Togolais Gilbert Houngbo.

Ce dernier est candidat à la direction de l’OIT (Organisation internationale du travail).

L’ancien Premier ministre, actuel président du FIDA, peut désormais compter sur l’appui de l’Afrique.

L'élection est prévue le 25 mars 2022.

Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, était à Addis Abeba. Il n’a pas ménagé ses efforts pour convaincre ses pairs d’adouber M. Houngbo.

La candidature du Togolais est soutenu depuis plusieurs mois par le président Faure Gnassinbgbé.

L’OIT réunit des représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs de 187 Etats membres pour établir des normes internationales, élaborer des politiques et concevoir des programmes visant à promouvoir le travail décent pour tous les hommes et femmes dans le monde.

