La réunion conjointe des ministres de l’Union européenne (UE) et de l’Union africaine (UA) se déroule ce mardi à Bruxelles.

Organisée à mi-parcours du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE et de l’UA d’Abidjan en novembre 2017 et du prochain sommet qui sera organisé en 2020, cette rencontre doit permettre de réaffirmer l’importance et la singularité du partenariat UE-Afrique, ainsi que de travailler à la mise en œuvre des priorités stratégiques communes dans la continuité de la déclaration d’Abidjan.

Les ministres aborderont la coopération entre les deux organisations dans le domaine de la paix et de la sécurité, du développement économique et de la promotion du multilatéralisme.

Le Togo plaide pour davantage de coordination entre les deux entités.

Dans le domaine du commerce et de l’investissement, il soutient le projet d’alliance UE-Afrique proposé par la Commission européenne, ainsi que les projets africains de renforcement de l’intégration économique et commerciale du continent.

Lomé entend également promouvoir une coopération plus étroite des deux organisations pour peser sur les enjeux des migrations, la réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la lutte contre le changement climatique.