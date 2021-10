Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, participe à Addis Abeba à 39e session ordinaire du conseil exécutif de l’Union africaine.

A l’ordre du jour figure un ensemble de dossiers liés à la mise en œuvre de l’Agenda 2063, aux perspectives de renforcement de la coopération entre les pays du continent en matière de lutte contre la pandémie du Coronavirus.

La crise sanitaire est venue rappeler la nécessité d’une solidarité continentale, ainsi que du renforcement des systèmes de santé des pays africains

‘Toujours sous la menace plurielle du virus de la Covid-19, nous devons continuer à renforcer notre stratégie de lutte si bien pensée par nos leaders politiques et exécutée avec un professionnalisme éprouvé par Africa CDC (Centre africain de Contrôle et de Prévention des maladies), les communautés économiques régionales et les Etats membres', a déclaré Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l’UA.

La réunion des ministres des Affaires étrangères africains est leur première réunion physique après près de deux années de réunions virtuelles en raison du Coronavirus.