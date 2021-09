Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, effectue jeudi et vendredi une visite officielle à Ankara.

Il s’entretiendra avec le président Recep Tayyip Erdogan et avec le chef de la diplomatie, Mevlüt Çavuşoğlu.

La Turquie et l’UA ont lancé il y a 13 ans un partenariat stratégique. Cette coopération sera à l’ordre du jour. Il sera aussi question du prochain Sommet Afrique-Turquie et des questions régionales avec les nombreuses crises politiques au Tchad, au Mali, en Guinée et ailleurs.

Ankara est particulièrement actif sur le continent ces dernières années.