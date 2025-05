Appel à l'unité

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a pris part mercredi à Lagos (Nigeria) à la cérémonie marquant le 50e anniversaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), en présence de plusieurs chefs d’État et de gouvernement.

Créée en 1975, la Cédéao reste l’un des symboles les plus forts de l’ambition ouest-africaine d’intégration régionale, de solidarité et de développement partagé. Cinquante ans d’efforts visant à promouvoir la libre circulation des personnes et des biens, la coopération économique, la paix et la stabilité dans la sous-région.

À cette occasion, Faure Gnassingbé a réaffirmé l’engagement du Togo en faveur de l’unité ouest-africaine, rappelant que son pays a toujours été au cœur de la dynamique communautaire.

Le Togo a été un acteur constant et constructif des grandes étapes de l’organisation.

Mais cette commémoration intervient dans un contexte tendu. Trois pays — le Mali, le Burkina Faso et le Niger — ont annoncé leur retrait de l’organisation début 2024, à la suite de divergences politiques et stratégiques. Un coup dur pour l’idéal d’intégration que défend la Cédéao depuis un demi-siècle.

Pour Faure Gnassingbé, cette fracture n'est pas une fatalité. Il a appelé au dialogue, à la lucidité politique et à la préservation des acquis, soulignant que "la Cédéao, c’est d’abord une maison commune". Un message d’espoir et de responsabilité alors que la région traverse une période de grandes incertitudes.

La célébration à Lagos s’est voulue solennelle, mais aussi tournée vers l’avenir. La Communauté entend réinventer son projet, tirer les leçons des épreuves actuelles et consolider son rôle de moteur de stabilité et de croissance en Afrique de l’Ouest.