Corridor Abidjan-Lagos : les commerçantes au cœur de l’intégration régionale

Une campagne régionale d'information à destination des commerçantes transfrontalières a été lancée vendredi à Lomé, à l’initiative de la Commission de la Cédéao.

L’objectif : améliorer la connaissance des textes communautaires et faciliter le passage des femmes aux frontières le long du corridor Abidjan-Lagos.

Cette initiative entend identifier les obstacles persistants – barrières linguistiques, violences basées sur le genre, accès au financement – et promouvoir des solutions concrètes. « Malgré les progrès, les défis restent nombreux. Cette campagne vise à renforcer nos connaissances et à améliorer nos conditions de travail », a souligné Sandra Oulaté, directrice du Centre de la Cédéao sur le genre.

Au Togo, où les femmes représentent plus de 50 % du PIB et dominent le secteur informel, le gouvernement a multiplié les efforts : formation de milliers de commerçantes, création du Togo Trade Portal, guichet unique du commerce extérieur, et bientôt, une stratégie nationale pour l'entrepreneuriat féminin.

La ministre de la Promotion de la femme, Kossiwa Zinsou-Klassou, l’a rappelé : « Soutenir les commerçantes transfrontalières, c’est investir dans la paix, la cohésion sociale et le développement inclusif de notre région. »