Rubriques

Tendances:
Cédéao

Bassirou Diomaye Faye prend la tête de la Cédéao

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao a tenu, le 19 juillet, un sommet sur l'avenir de l'intégration régionale, couplé à la 69ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, à Lungi, en Sierra Leone.

Photo de famille à Lungi © DR

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao a tenu, le 19 juillet, un sommet sur l'avenir de l'intégration régionale, couplé à la 69ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, à Lungi, en Sierra Leone.

À cette occasion, les chefs d'État ont signé la Déclaration d'engagement au Pacte pour l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, l'Accord intergouvernemental (AIG) relatif au projet de Gazoduc atlantique africain (AAGP), ainsi que la Déclaration présidentielle sur la promotion de la parité de genre dans la représentation politique des États membres, présentée comme une initiative phare du 50ᵉ anniversaire de l'organisation.

Les dirigeants ont également examiné le rapport intérimaire 2026 sur l'état de la Communauté, le rapport de la 56ᵉ session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité au niveau ministériel, ainsi que le rapport de la 96ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO.

Sur le plan institutionnel, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a été élu président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, succédant au président sierra-léonais Julius Maada Bio.

La Conférence a par ailleurs nommé le général Birame Diop, du Sénégal, prochain président de la Commission de la Communauté, à compter du 1er septembre 2026.

Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise, représentait Faure Gnassingbé à ce sommet.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les femmes commerçantes au cœur de l'intégration

Les femmes commerçantes au cœur de l'intégration

Une quinzaine régionale consacrée au commerce transfrontalier à petite échelle des femmes, organisée par la Commission de la Cédéao aura lieu du 18 au 23 juin à Lomé dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'organisation.

Plus c'est GRO, mieux c'est !

Plus c'est GRO, mieux c'est !

La Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), dont le siège est à Lomé, dévoile sa nouvelle feuille de route pour la période 2026-2030. Baptisée « GRO », pour Croissance, Résilience et Optimisation, cette stratégie quinquennale est dotée d'une enveloppe de 2 milliards d'Unités de compte.

Zéro arriéré à la BIDC

Zéro arriéré à la BIDC

Le Togo a clôturé l'exercice 2025 sans aucun arriéré de capital auprès de la Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), dont le siège est à Lomé. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.