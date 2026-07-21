Bassirou Diomaye Faye prend la tête de la Cédéao

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao a tenu, le 19 juillet, un sommet sur l'avenir de l'intégration régionale, couplé à la 69ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, à Lungi, en Sierra Leone.

À cette occasion, les chefs d'État ont signé la Déclaration d'engagement au Pacte pour l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, l'Accord intergouvernemental (AIG) relatif au projet de Gazoduc atlantique africain (AAGP), ainsi que la Déclaration présidentielle sur la promotion de la parité de genre dans la représentation politique des États membres, présentée comme une initiative phare du 50ᵉ anniversaire de l'organisation.

Les dirigeants ont également examiné le rapport intérimaire 2026 sur l'état de la Communauté, le rapport de la 56ᵉ session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité au niveau ministériel, ainsi que le rapport de la 96ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO.

Sur le plan institutionnel, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a été élu président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, succédant au président sierra-léonais Julius Maada Bio.

La Conférence a par ailleurs nommé le général Birame Diop, du Sénégal, prochain président de la Commission de la Communauté, à compter du 1er septembre 2026.

Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise, représentait Faure Gnassingbé à ce sommet.