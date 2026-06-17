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Les femmes commerçantes au cœur de l'intégration

Une quinzaine régionale consacrée au commerce transfrontalier à petite échelle des femmes, organisée par la Commission de la Cédéao aura lieu du 18 au 23 juin à Lomé dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'organisation.

Une quinzaine au féminin © republicoftogo.com

Une quinzaine régionale consacrée au commerce transfrontalier à petite échelle des femmes, organisée par la Commission de la Cédéao aura lieu du 18 au 23 juin à Lomé dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'organisation.

L'événement combinera une foire commerciale présentant des produits issus de chaînes de valeur agricoles, halieutiques et artisanales dirigées par des femmes des États membres, une semaine de renforcement des capacités sur les instruments commerciaux de la Communauté et une caravane de sensibilisation le long des principaux corridors commerciaux.

Cette quinzaine réunira représentants des États membres, associations de femmes commerçantes, institutions financières, autorités frontalières et partenaires au développement pour débattre des défis et opportunités du commerce transfrontalier.

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