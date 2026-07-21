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Les félicitations de Mémounatou Ibrahima

La présidente du Parlement de la Cédéao, la Togolaise Mémounatou Ibrahima, a salué l'arrivée du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à la tête de la Conférence des chefs d'État, ainsi que la nomination du général de corps d'armée aérienne Birame Diop à la présidence de la Commission.

Bassirou Diomaye Faye © republicoftogo.com

La présidente du Parlement de la Cédéao, la Togolaise Mémounatou Ibrahima, a salué l'arrivée du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à la tête de la Conférence des chefs d'État, ainsi que la nomination du général de corps d'armée aérienne Birame Diop à la présidence de la Commission.

Ce renouvellement doit ouvrir une nouvelle phase de collaboration entre la Conférence, la Commission et le Parlement communautaire. 

« Le Parlement communautaire, que j'ai l'honneur de présider, reste pleinement mobilisé aux côtés de la Conférence des Chefs d'État et de la Commission pour faire avancer nos priorités communes », a-t-elle affirmé.

Ces priorités sont la paix et la sécurité, l’accélération de l'intégration économique via la ZLECAf, le leadership des femmes dans les institutions régionales, la consolidation de la démocratie et de l'État de droit.

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