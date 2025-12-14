Rubriques

Tendances:
Cédéao

Guinée Bissau et Bénin au menu du sommet d'Abuja

Le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, prend part dimanche à la session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qui se tient à Abuja, la capitale du Nigéria.

Abuja, la capitale du Nigeria © republicoftogo.com

Le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, prend part dimanche à la session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qui se tient à Abuja, la capitale du Nigéria.

Ce sommet réunit les dirigeants ouest-africains autour des grands défis politiques, sécuritaires et économiques de la région. Deux dossiers sensibles sont particulièrement à l’ordre du jour : la situation sociopolitique en Guinée-Bissau et au Bénin, à la lumière des récents événements dans ces pays.

Mais au-delà des urgences, les leaders africains entendent poser les bases d’une vision stratégique à long terme. Un sommet spécial sur l’avenir de l’Afrique de l’Ouest est prévu, visant à définir des approches concertées pour renforcer la coopération régionale, accélérer l’intégration économique et promouvoir une stabilité durable dans l’espace communautaire.

Créée en 1975, la Cédéao (ou ECOWAS en anglais) est une organisation régionale regroupant 12 pays* de l’Afrique de l’Ouest. Sa mission principale est de favoriser l’intégration économique, mais aussi de promouvoir la paix, la démocratie, la bonne gouvernance et la libre circulation des personnes et des biens dans la région.

Dans un contexte marqué par des tensions politiques et sécuritaires récurrentes, la Cédéao joue un rôle central dans la prévention des conflits, la médiation diplomatique et le soutien au développement durable. L’organisation est aujourd’hui confrontée à la nécessité de se réinventer face à des défis de plus en plus complexes : terrorisme, changements climatiques, instabilités institutionnelles, crise migratoire, etc.

* Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de quitter l’organisation pour créer l’AES (Alliance des Etats du Sahel)

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

'Notre communauté est en état d’urgence'

'Notre communauté est en état d’urgence'

Le Sénat nigérian a donné mardi son feu vert au président Bola Ahmed Tinubu pour le déploiement de troupes au Bénin, après la tentative de coup d’État survenue dimanche à Cotonou.

Faure Gnassingbé attendu lundi à Bissau

Faure Gnassingbé attendu lundi à Bissau

Une délégation de la Cédéao, composée des présidents du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, des chefs d’Etat du Cap-Vert et du Sénégal, ainsi que du président de la Commission de l’organisation, est attendue ce lundi à Bissau.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.