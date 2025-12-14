Guinée Bissau et Bénin au menu du sommet d'Abuja

Le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, prend part dimanche à la session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qui se tient à Abuja, la capitale du Nigéria.

Ce sommet réunit les dirigeants ouest-africains autour des grands défis politiques, sécuritaires et économiques de la région. Deux dossiers sensibles sont particulièrement à l’ordre du jour : la situation sociopolitique en Guinée-Bissau et au Bénin, à la lumière des récents événements dans ces pays.

Mais au-delà des urgences, les leaders africains entendent poser les bases d’une vision stratégique à long terme. Un sommet spécial sur l’avenir de l’Afrique de l’Ouest est prévu, visant à définir des approches concertées pour renforcer la coopération régionale, accélérer l’intégration économique et promouvoir une stabilité durable dans l’espace communautaire.

Créée en 1975, la Cédéao (ou ECOWAS en anglais) est une organisation régionale regroupant 12 pays* de l’Afrique de l’Ouest. Sa mission principale est de favoriser l’intégration économique, mais aussi de promouvoir la paix, la démocratie, la bonne gouvernance et la libre circulation des personnes et des biens dans la région.

Dans un contexte marqué par des tensions politiques et sécuritaires récurrentes, la Cédéao joue un rôle central dans la prévention des conflits, la médiation diplomatique et le soutien au développement durable. L’organisation est aujourd’hui confrontée à la nécessité de se réinventer face à des défis de plus en plus complexes : terrorisme, changements climatiques, instabilités institutionnelles, crise migratoire, etc.

* Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de quitter l’organisation pour créer l’AES (Alliance des Etats du Sahel)