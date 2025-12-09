Le Sénat nigérian a donné mardi son feu vert au président Bola Ahmed Tinubu pour le déploiement de troupes au Bénin, après la tentative de coup d’État survenue dimanche à Cotonou.

Cette intervention répond à une demande formelle des autorités béninoises, qui ont sollicité un soutien militaire « exceptionnel et immédiat » face à une tentative de prise de pouvoir jugée « inconstitutionnelle ».

Dans sa lettre adressée aux parlementaires, le président Tinubu – également président en exercice de la Cédéao – a souligné l’urgence d’agir pour « préserver les institutions démocratiques » du pays voisin et renforcer la stabilité régionale. En vertu de la loi nigériane, tout engagement militaire à l’étranger doit être approuvé par le Sénat.

Lundi, le gouvernement béninois avait confirmé que des avions de chasse nigérians avaient mené des frappes ciblées pour neutraliser les soldats mutinés qui tentaient de s’emparer du président Patrice Talon. Selon Cotonou, cette intervention a contribué à déjouer le putsch et à rétablir le calme.

Tinubu a rappelé les « liens de fraternité et d’amitié » qui unissent les deux pays, qui partagent plus de 700 km de frontière, ainsi que l’engagement de la CEDEAO à défendre la démocratie dans une région fragilisée par la multiplication des coups d’État.

Depuis Abuja, le président de la Commission de la Cédéao, Omar Alieu Touray, a tiré la sonnette d’alarme : « Il est clair que notre communauté est en état d’urgence », a-t-il déclaré, évoquant les putschs successifs et la persistance des violences jihadistes au Sahel.

La CEDEAO, qui a condamné sans ambiguïté la tentative de prise de pouvoir à Cotonou, a annoncé le déploiement de sa force en attente pour soutenir les autorités béninoises.

Avec cette décision, Abuja confirme sa volonté de jouer un rôle central dans la stabilisation régionale, à un moment où l’architecture sécuritaire ouest-africaine est soumise à de fortes tensions.