Rubriques

Tendances:
Cédéao

Préoccupation commune

Face à la montée des menaces dans la sous-région, les États membres de la Cédéao se sont réunis jeudi à Lomé pour renforcer l'efficacité du système d'alerte précoce et de réponse ECOWARN.

Sécurité, catastrophes naturelles, criminalité © republicoftogo.com

Face à la montée des menaces dans la sous-région, les États membres de la Cédéao se sont réunis jeudi à Lomé pour renforcer l'efficacité du système d'alerte précoce et de réponse ECOWARN.

Il s’agit d’un dispositif conçu pour détecter et prévenir les crises avant qu'elles n'éclatent.

Criminalité, catastrophes naturelles, crises sanitaires, conflits armés, ECOWARN est la vigie de l’organisation ouest-africaine.

Les travaux ont porté sur l'analyse des indicateurs de sécurité humaine, l'évaluation des risques de conflits et la vérification des données, autant d'outils essentiels pour anticiper les crises plutôt que de les subir.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Guinée Bissau et Bénin au menu du sommet d'Abuja

Guinée Bissau et Bénin au menu du sommet d'Abuja

Le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, a pris part dimanche à la session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qui se tient à Abuja, la capitale du Nigéria.

'Notre communauté est en état d’urgence'

'Notre communauté est en état d’urgence'

Le Sénat nigérian a donné mardi son feu vert au président Bola Ahmed Tinubu pour le déploiement de troupes au Bénin, après la tentative de coup d’État survenue dimanche à Cotonou.

Faure Gnassingbé attendu lundi à Bissau

Faure Gnassingbé attendu lundi à Bissau

Une délégation de la Cédéao, composée des présidents du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, des chefs d’Etat du Cap-Vert et du Sénégal, ainsi que du président de la Commission de l’organisation, est attendue ce lundi à Bissau.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.