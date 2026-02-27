Préoccupation commune

Face à la montée des menaces dans la sous-région, les États membres de la Cédéao se sont réunis jeudi à Lomé pour renforcer l'efficacité du système d'alerte précoce et de réponse ECOWARN.

Il s’agit d’un dispositif conçu pour détecter et prévenir les crises avant qu'elles n'éclatent.

Criminalité, catastrophes naturelles, crises sanitaires, conflits armés, ECOWARN est la vigie de l’organisation ouest-africaine.

Les travaux ont porté sur l'analyse des indicateurs de sécurité humaine, l'évaluation des risques de conflits et la vérification des données, autant d'outils essentiels pour anticiper les crises plutôt que de les subir.