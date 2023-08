Le dialogue reste l'option la plus réaliste

Le Parlement de la Cédéao est hostile - pour le moment - à une intervention militaire au Niger. Il préfère privilégier le dialogue.

Pour la vice-présidente de l’institution, la Togolaise Mémounatou Ibrahima, il faut tout mettre en oeuvre pour favoriser les discussions.

'Nous exhortons au dialogue pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel’, a-t-elle indiqué dimanche.

Et de rappeler le rôle joué par le Togo dans de nombreuses crises en Afrique de l’Ouest depuis des décennies.

'On ne saurait éteindre le feu par le feu. Et le Père de la Nation (le président Gnassingbé Eyadema, ndlr) nous a toujours dit que nous savons quand et comment cela commence. Mais on ignore quand et comment cela va finit’, a-t-elle ajouté.

Le parlementaires de la Cédéao étaient réunis en visioconférence samedi pour évoquer la grave crise au Niger.