Le Parlement de la Cédéao célèbre ses 25 ans

Le Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao célèbre son jubilé d’argent.

À la tête de cette institution depuis peu, la députée togolaise Mémounatou Ibrahima a pris la parole mardi, lors de l’ouverture de la première session parlementaire de l’année à Abuja, pour faire le point sur le chemin parcouru et les chantiers à venir.

« Bien que ce Parlement soit relativement jeune, il continue d’étendre son influence sur la scène politique ouest-africaine », a déclaré Mme Ibrahima. Selon elle, l’organe législatif régional joue un rôle croissant dans le renforcement de la coopération entre parlements nationaux, la gestion concertée des crises politiques et surtout la promotion d’une intégration plus concrète entre les pays membres.

La présidente du Parlement a cependant mis en garde contre tout excès de confiance. « Ce jubilé d’argent que nous célébrons doit nous rappeler que l’intégration n’est pas un destin inéluctable mais un choix quotidien que nous devons sans cesse cultiver et réinventer », a-t-elle insisté. Le message est clair : le projet régional ne se construit pas par l’élan du passé, mais par les décisions concrètes du présent.

Parmi les défis soulevés par Mme Ibrahima, celui du transport aérien figure en tête. Elle a évoqué la réunion technique qui s’est tenue à Lomé du 5 au 10 mai derniers, consacrée à la flambée des prix des billets d’avion dans la région. Les conclusions sont alarmantes : le ciel ouest-africain reste fragmenté, lourdement taxé, et mal desservi. Les experts ont identifié pas moins de 172 taxes différentes, dont 112 à la charge des compagnies aériennes et 66 payées directement par les passagers.

Ce 25e anniversaire du Parlement coïncide avec les 50 ans de la Cédéao, créée le 28 mai 1975. Le Togo, à travers le président Gnassingbé Eyadéma, faisait partie des États fondateurs. Ce double jubilé est l’occasion de mesurer le chemin parcouru, mais aussi d’affirmer une volonté renouvelée d’intégration régionale, plus proche des réalités et des besoins des citoyens ouest-africains.

Pour Mme Ibrahima, le Parlement a un rôle clé à jouer dans cette nouvelle étape : un rôle de vigilance, d’impulsion politique et de plaidoyer pour une CEDEAO des peuples, plus juste, plus solidaire, et résolument tournée vers l’avenir.