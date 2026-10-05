Un appui pour se reconstruire

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a décidé de soutenir les victimes de la traite au Togo.

Avec l'appui technique de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM-Togo) et du ministère des Solidarités, elle apporte une assistance matérielle de 35 000 dollars.

Cette dotation comprend des kits alimentaires et médicaux, des consommables de laboratoire et des produits de première nécessité. Elle doit répondre aux besoins immédiats des victimes.

Selon la représentante résidente de la Communauté à Lomé, Dewey Emily Gray, l'initiative doit également favoriser la réinsertion sociale à travers l'accueil, les soins et la réadaptation, et renforcer la capacité des structures nationales à répondre vite et de façon adaptée.