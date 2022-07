Une Togolaise à la vice-présidence de la Commission

Le Gambien Omar Alieu Touray remplace Jean-Claude Brau à la tête de la Commission de la Cédéao.

Ce dernier est devenu Gouverneur de la BCEAO (Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest).

Le poste de vice-président de la Commission a été confié à une Togolaise. Il s’agit de Damtien Tchintchibidja.

A la suite des réformes, l’organisation compte 7 Commissaires et non plus 15. Une réforme destinée à faire des économies et à parvenir à plus d’efficacité.