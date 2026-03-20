L'heure des opportunités concrètes a sonné

Une délégation du Commonwealth Enterprise and Investment Council (CWEIC), conduite par Samantha Cohen, est actuellement au Togo pour explorer les opportunités économiques du pays.

La délégation visitera notamment le Port Autonome de Lomé, la Plateforme Industrielle d'Adétikopé (PIA) et plusieurs entreprises privées.

Regroupant plus de 140 entreprises membres, le CWEIC facilite le commerce et l'investissement au sein du Commonwealth, une organisation de 56 pays représentant près d'un tiers de la population mondiale. Le Togo en est membre depuis 2022.

L'adhésion au Commonwealth ouvre au Togo plusieurs perspectives économiques stratégiques.

Accès à un marché élargi Le Commonwealth représente un espace économique de 13 000 milliards de dollars de PIB cumulé. Pour les exportateurs togolais, cette appartenance facilite l'accès à des marchés aussi variés que le Royaume-Uni, l'Inde, le Canada, l'Australie ou Singapour.

Facilitation du commerce et des investissements Les études montrent que les échanges commerciaux entre pays membres du Commonwealth coûtent en moyenne 19% moins cher qu'avec des pays tiers — grâce à des valeurs juridiques et institutionnelles communes héritées du droit britannique. Le CWEIC joue précisément ce rôle de facilitateur entre gouvernements et investisseurs privés.

Attractivité pour les investisseurs L'appartenance au Commonwealth constitue un signal de crédibilité pour les investisseurs internationaux — signifiant que le pays adhère à des standards de gouvernance, de transparence et d'état de droit reconnus.

Accès aux financements et programmes de développement Le Commonwealth offre à ses membres l'accès à des programmes de financement, de renforcement des capacités et de coopération technique dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé, l'environnement et le commerce.

Réseautage et diplomatie économique Des événements comme le CHOGM (Sommet des chefs de gouvernement) ou les forums d'investissement du CWEIC offrent au Togo des opportunités uniques de networking international et de promotion de ses atouts — industrialisation, logistique portuaire, stabilité politique.

Pour le Togo, dont l'économie repose sur des secteurs à fort potentiel d’exportation, phosphates, coton, transformation agro-industrielle, et dont le Port de Lomé s'impose comme hub logistique régional, l'appartenance au Commonwealth représente une fenêtre d'opportunité encore largement