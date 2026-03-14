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Repositionner l'organisation face aux défis d'un monde en crise

Les ministres des Affaires étrangères du Commonwealth se sont réunis cette semaine à Lancaster House, à Londres, pour la 26ème réunion ministérielle.

Robert Dussey lors de la réunion ministérielle à Londres © DR

Les ministres des Affaires étrangères du Commonwealth se sont réunis cette semaine à Lancaster House, à Londres, pour la 26ème réunion ministérielle.

Cette rencontre a permis d'aborder la transformation de l'organisation face aux défis d'un monde en turbulence, ainsi que les priorités politiques en vue du 28ème Sommet prévu à Antigua-et-Barbuda du 1er au 4 novembre 2026.

La secrétaire générale Shirley Botchwey a appelé à repositionner le Commonwealth dans un environnement mondial en constante évolution.

Le Togo était représenté par son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey. membre de l’organisation depuis 2022,

Le pays confirme ainsi son engagement croissant au sein de cette organisation multilatérale qui regroupe 56 nations et près d'un tiers de la population mondiale.

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