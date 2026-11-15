Rubriques

Tendances:
Coopération

Aného : le Maroc finance la gare routière

Après la commune Golfe 1, dans le Grand Lomé, la coopération décentralisée entre le Togo et le Maroc s’étend à la municipalité des Lacs 1, à Aného.

Alexis Coffi Aquereburu (G), Nezha Afiri et Hodabalo Awaté © DR

Après la commune Golfe 1, dans le Grand Lomé, la coopération décentralisée entre le Togo et le Maroc s’étend à la municipalité des Lacs 1, à Aného.

Soutenu par le Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée internationale (FACDI), ce nouveau partenariat a déjà permis de financer la gare routière « Yesuvito ». Elle doit être inaugurée dans les prochains jours.

Pour consolider cette coopération, une délégation de la ville marocaine d’El Mansouria séjourne actuellement à Aného, conduite par sa vice-présidente, Nezha Afiri. 

Elle a été reçue par le ministre de l’Administration territoriale, Hodabalo Awaté, en présence du maire de Lacs 1, Alexis Coffi Aquereburu. Les échanges ont porté sur les acquis de la coopération et sur son extension à d’autres collectivités togolaises.

Cette collaboration prolonge l’expérience menée à Golfe 1 avec le Conseil préfectoral de Mohammedia. 

Pour Nezha Afiri, ces initiatives montrent l’importance de l’action locale dans le développement.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un partenaire de confiance

Un partenaire de confiance

Faure Gnassingbé, a reçu lundi Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Au menu : l’emploi des jeunes et des femmes, l’agriculture, l’énergie et le numérique.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.