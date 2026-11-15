Aného : le Maroc finance la gare routière

Après la commune Golfe 1, dans le Grand Lomé, la coopération décentralisée entre le Togo et le Maroc s’étend à la municipalité des Lacs 1, à Aného.

Soutenu par le Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée internationale (FACDI), ce nouveau partenariat a déjà permis de financer la gare routière « Yesuvito ». Elle doit être inaugurée dans les prochains jours.

Pour consolider cette coopération, une délégation de la ville marocaine d’El Mansouria séjourne actuellement à Aného, conduite par sa vice-présidente, Nezha Afiri.

Elle a été reçue par le ministre de l’Administration territoriale, Hodabalo Awaté, en présence du maire de Lacs 1, Alexis Coffi Aquereburu. Les échanges ont porté sur les acquis de la coopération et sur son extension à d’autres collectivités togolaises.

Cette collaboration prolonge l’expérience menée à Golfe 1 avec le Conseil préfectoral de Mohammedia.

Pour Nezha Afiri, ces initiatives montrent l’importance de l’action locale dans le développement.