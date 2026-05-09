Rubriques

Tendances:
Coopération

Adebayor compte sur la Turquie

L’ex-gloire du football togolais, Emmanuel Sheyi Adebayor, s’est reconverti dans les actions sociales. L’ancien capitaine des Eperviers compte sur la Turquie pour l’aider à développer de nouvelles initiatives.

Muteber Kılıç et Emmanuel Sheyi Adebayor © DR

L’ex-gloire du football togolais, Emmanuel Sheyi Adebayor, s’est reconverti dans les actions sociales. L’ancien capitaine des Eperviers compte sur la Turquie pour l’aider à développer de nouvelles initiatives.

Muteber Kılıç, l’ambassadrice de Turquie à Lomé, a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la Fondation SEA d’Adebayor, lors d’une rencontre en fin de semaine.

Adebayor a fait de l'éducation et de l'agriculture ses deux priorités. La Fondation finance des établissements scolaires, attribue des bourses et distribue des kits scolaires aux enfants défavorisés.

Aucun détail n’a été donné pour le moment sur l’engagement de la Turquie pour soutenir cette politique sociale. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Serap Güler attendue à Lomé

Serap Güler attendue à Lomé

Serap Güler, ministre adjointe au ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, effectuera une visite de travail à Lomé mardi prochain.

Le Togo trouve l'inspiration en Valais

Le Togo trouve l'inspiration en Valais

Le partenariat entre l'Institut national de formation agricole (INFA) de Tové et l'École d'agriculture du Valais Châteauneuf (Suisse) se concrétise.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.