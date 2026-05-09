Adebayor compte sur la Turquie

L’ex-gloire du football togolais, Emmanuel Sheyi Adebayor, s’est reconverti dans les actions sociales. L’ancien capitaine des Eperviers compte sur la Turquie pour l’aider à développer de nouvelles initiatives.

Muteber Kılıç, l’ambassadrice de Turquie à Lomé, a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la Fondation SEA d’Adebayor, lors d’une rencontre en fin de semaine.

Adebayor a fait de l'éducation et de l'agriculture ses deux priorités. La Fondation finance des établissements scolaires, attribue des bourses et distribue des kits scolaires aux enfants défavorisés.

Aucun détail n’a été donné pour le moment sur l’engagement de la Turquie pour soutenir cette politique sociale.