Apprendre à valoriser le plastique

Le plastique pollue, mais il peut aussi nourrir. C'est le pari que défend la FAO à travers le projet GloLitter, dont une rencontre de partage se tient à Lomé, réunissant mareyeurs, acteurs de la pêche et représentants communautaires du Togo et du Sénégal.

L'enjeu est double : environnemental et économique. Les déchets plastiques dévastent les écosystèmes marins, menacent la santé des populations et fragilisent les filières halieutiques. Mais transformés en objets à valeur ajoutée, ces mêmes déchets peuvent devenir une source de revenus pour les communautés côtières qui en sont à la fois les premières victimes et les premières actrices potentielles.

« La FAO accompagne les acteurs du secteur maritime dans la transformation des déchets plastiques en objets à valeur ajoutée », a expliqué Yaovi Kohoe, spécialiste des filières halieutiques à la FAO.

À l'issue des travaux, des mécanismes concrets de transformation et de commercialisation seront mis en place, avec l'ambition de faire du déchet un levier de développement local.

GloLitter Partnerships Project est une initiative internationale visant à lutter contre la pollution plastique marine provenant des activités maritimes et de pêche. Il est piloté conjointement par l’Organisation maritime internationale (OMI) et la FAO.