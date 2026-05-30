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Alliance locale avec la Chine

La province chinoise du Hebei, l'une des principales régions industrielles de Chine, renforce son engagement auprès des collectivités locales togolaises. 

Kossi Agbenyega Aboka et Lisha Yan © DR

La province chinoise du Hebei, l'une des principales régions industrielles de Chine, renforce son engagement auprès des collectivités locales togolaises. 

Déjà partenaire de la commune Golfe 2, elle s'apprête à étendre sa coopération à Golfe 5, dans le cadre d'un partenariat porté par la Hebei Entreprise Culture Association. On ne connaît pas les détails de l'accord.

Les discussions tenus récemment entre le maire, Kossi Agbenyega Aboka, et la représentante résidente de l'association, Lisha Yan, ont porté sur les domaines de l'éducation, la santé, les technologies, le développement économique et la culture.

Les responsables chinois ont exprimé leur volonté de soutenir concrètement les initiatives de développement local de la municipalité.

Golfe 5 est l'une des 13 communes du District Autonome du Grand Lomé, dans l'agglomération de Lomé.

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