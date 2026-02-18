Rubriques

Aného, ancienne capitale, attire l’intérêt de la Turquie

La Commune Lacs 1, dirigée par Alexis Aquéréburu, pourrait bénéficier d’un appui de la Turquie dans la mise en œuvre de ses projets de développement.

Alexis Aquéréburu et Muteber Kılıç mardi à Aného © DR

En visite à Aného mardi, l’ambassadrice de Turquie, Muteber Kılıç, a indiqué avoir engagé des discussions avec les autorités municipales, notamment dans les domaines du tourisme et de la santé. La diplomate s’est dite impressionnée par le potentiel de la ville.

Ancienne capitale du Togo à l’époque coloniale, Aného occupe une place particulière dans l’histoire nationale. Située à l’embouchure du fleuve Mono, la ville est reconnue pour son riche patrimoine culturel et son ouverture sur le littoral.

