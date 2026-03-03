Le bio comme nouvelle frontière agricole

Financé par l'Union européenne et la coopération allemande, le projet « Appui aux coopératives agricoles pour la mise en conformité avec la nouvelle réglementation bio de l'Union européenne au Togo » (Cap-Bio Togo) entre dans une nouvelle phase.

L'initiative cible 36 500 producteurs intervenant dans les filières ananas, mangue et soja. Elle a pour but de renforcer leurs capacités techniques, organisationnelles, financières et numériques afin de leur permettre de répondre aux exigences du Règlement européen sur la production biologique, en vigueur depuis janvier 2022.

Ce nouveau cadre, plus strict, oblige désormais les coopératives à assurer elles-mêmes la gestion de leur certification bio, une exigence qui met en lumière leurs limites en matière de traçabilité et de gestion documentaire.