Rubriques

Tendances:
Coopération

Le Togo mise sur la mutualisation régionale

Le ministère de l'Énergie a apporté des éclaircissements sur le choix du Togo de s'intégrer au West African Power Pool (WAPP), le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, agence spécialisée de la Cédéao basée à Cotonou.

58% d'électricité importée © republicoftogo.com

Le ministère de l'Énergie a apporté des éclaircissements sur le choix du Togo de s'intégrer au West African Power Pool (WAPP), le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, agence spécialisée de la Cédéao basée à Cotonou.

L'objectif du WAPP est d'intégrer les réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié, garantissant à terme un approvisionnement régulier, fiable et compétitif pour les populations. Pour le Togo, l'intérêt est concret : acheter l'énergie là où elle est la moins chère à un instant donné, tout en compensant les baisses de production locale.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, seulement 42% des besoins énergétiques du pays étaient couverts par la production nationale, centrales thermiques, solaires et hydroélectriques, contre 58% d'importations, soit environ 1 125 GWh injectés dans le réseau.

Les principaux fournisseurs du Togo sont la Communauté Électrique du Bénin (CEB), le Ghana via la VRA et le Nigeria via la TCN.

« Par l'interconnexion au WAPP, le Togo mise sur une stratégie intelligente. Loin d'être une faiblesse, le recours aux pays voisins est une opportunité économique », souligne le ministère, tout en reconnaissant la nécessité de développer davantage la production nationale pour garantir la souveraineté énergétique du pays.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

LuxDev mise sur le capital humain togolais

LuxDev mise sur le capital humain togolais

L'Agence luxembourgeoise pour la Coopération au développement (LuxDev) apporte son appui technique et financier à deux projets pour la formation professionnelle : le développement de l'École polytechnique de Lomé (EPL) et la création d'un Centre d'excellence en qualité et sécurité des soins (CEQSS).

Le bio comme nouvelle frontière agricole

Le bio comme nouvelle frontière agricole

Financé par l'Union européenne et la coopération allemande, le projet « Appui aux coopératives agricoles pour la mise en conformité avec la nouvelle réglementation bio de l'Union européenne au Togo » (Cap-Bio Togo) entre dans une nouvelle phase.

Expertise brésilienne pour moderniser l'élevage

Expertise brésilienne pour moderniser l'élevage

Le ministère de l’Agriculture a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec l’Instituto Daniel Franco, institution brésilienne spécialisée dans le développement et l’internationalisation de l’élevage.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.