Approche intégrée des soins primaires

Depuis 2015, le programme de soins primaires intégrés a fourni des services de haute qualité au Togo. Il est mené par l'association américaine 'Integrate Health'.

Elle a conçu le programme de soins primaires intégrés pour qu’il soit mis à l’échelle avec le gouvernement en utilisant des systèmes de données innovants pour suivre les progrès et la recherche scientifique sur la mise en œuvre pour évaluer l’impact.

A mesure que le programme évolue, Santé Intégrée continue de démontrer son impact.

L’association américaine fournit des soins à ceux qui en ont le plus besoin, en professionnalisant les agents de santé communautaires et en améliorant les soins dispensés dans les formations sanitaires publiques. Cette approche centrée sur le patient et responsable devant la communauté a permis et de réduire considérablement la mortalité dans les milieux où les ressources sont très limitées.

13.000 togolais ont directement bénéficié de ces actions.

L’association organisera le 10 mars une journée portes ouvertes pour mieux faire connaître son travail au public.