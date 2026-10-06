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ASKY et le HCR s'allient pour l'emploi des réfugiés

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et la compagnie aérienne ASKY ont annoncé avoir signé un accord pour faciliter l'accès des réfugiés à la formation, à l'emploi et à l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Abdouraouf Gnon Konde, directeur régional du HCR, et Esayas Hailu, directeur général d'Asky © DR

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et la compagnie aérienne ASKY ont annoncé avoir signé un accord pour faciliter l'accès des réfugiés à la formation, à l'emploi et à l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Il sera proposé des formations techniques, des bourses d'études, des stages et des parcours d'insertion dans l'aviation. 

ASKY étudiera aussi la possibilité de recruter certains réfugiés.

Plus de 4 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile vivaient dans la région, selon le HCR. 

Pour l'agence, l'accès aux compétences, aux marchés et à un travail décent devient décisif quand l'exil se prolonge.

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