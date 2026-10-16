Assises de la coopération décentralisée franco-togolaise : mission préparatoire

Une délégation française conduite par Frédéric Cholé, délégué des collectivités territoriales et de la société civile au ministèred e l'Europe et des Affaires étrangères, séjourne à Kpalimé, pour une rencontre d'échanges avec les maires de plusieurs communes de la région Maritime et des Plateaux (Agoènyivé 2, Amou2, Kpélé 2, Danyi 2, Zio2, Amou 1, Kloto 1, Anié 1 et Haho 1 …).

Cette mission'inscrit dans le cadre des préparatifs des assises de la coopération décentralisée franco-togolaise prévues à Paris en janvier 2027.

Lors des échanges, les élus locaux ont évoqué les perspectives de partenariat dans des secteurs clés du développement local, particulièrement l'eau potable, l'assainissement, l'éducation et l'insertion socioéconomique.

Les nouvelles municipalités ont besoin d’argent, d’idées et de conseils pour assurer leur développement.